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В Пензе начата проверка по факту получения взятки сотрудником ДПС

16:02 | 07.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Служебная проверка начата в отношении сотрудника ДПС, который подозревается в получении 10 тыс. рублей в качестве взятки от 19-летней жительницы Пензы, попавшейся за рулем машины без прав.

В Пензе начата проверка по факту получения взятки сотрудником ДПС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, полицейский получил деньги за то, что не составил протокол в отношении нарушительницы.

«Девушка управляла иномаркой, не имея права управления транспортным средством, в присутствии собственника», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по результатам проверки, назначенной руководством УМВД России по Пензенской области, будет решаться вопрос об увольнении инспектора из органов внутренних дел, а также о привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности.

«Он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — добавили в региональном управлении МВД.
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