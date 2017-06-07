В Пензе начата проверка по факту получения взятки сотрудником ДПС Происшествия

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Служебная проверка начата в отношении сотрудника ДПС, который подозревается в получении 10 тыс. рублей в качестве взятки от 19-летней жительницы Пензы, попавшейся за рулем машины без прав.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, полицейский получил деньги за то, что не составил протокол в отношении нарушительницы.

«Девушка управляла иномаркой, не имея права управления транспортным средством, в присутствии собственника», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по результатам проверки, назначенной руководством УМВД России по Пензенской области, будет решаться вопрос об увольнении инспектора из органов внутренних дел, а также о привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности.

«Он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — добавили в региональном управлении МВД.