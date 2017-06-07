Лунинские полицейские разыскивают уроженку Казахстана Происшествия

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Полицейские Лунинского района Пензенской области разыскивают без вести пропавшую уроженку Казахстана Александру Пашян, которая в 2014 году уехала в Москву, а с июня 2016 года перестала выходить на связь с близкими. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД РФ.

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«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефону дежурной части МО МВД «Лунинский»: +7 (84161) 3-11-59», — добавляется в тексте.

Как пропавшая связана с Лунинским районом, не уточняется.

Женщине на вид 34–35 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы обесцвеченные ниже плеч. Имеется шрам на животе.