В ДТП на проспекте Строителей в Пензе пострадал мотоциклист Происшествия

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Мужчина-мотоциклист пострадал в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2110», которое произошло на проспекте Строителей в Пензе вечером в четверг, 8 июня.

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На место аварии прибыли две бригады скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего различные травмы и приняли решение о его госпитализации.

Люди, находившиеся в машине в момент столкновения, не пострадали.

Как сообщили ИА «PenzaNews» очевидцы происшествия, мотоцикл и легковой автомобиль двигались в попутном направлении из Арбеково в сторону центра.

По предварительным данным, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, не выдержал дистанцию и при совершении маневра столкнулся с машиной.

В результате мотоцикл отбросило на несколько десятков метров от места удара.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП. Им также предстоит установить степень вины каждого из водителей.