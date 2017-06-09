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После гибели 3-месячного мальчика в Вадинске завели дело на его мать

15:18 | 09.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено в отношении 26-летней жительницы Вадинского района Пензенской области после гибели ее ребенка.

После гибели 3-месячного мальчика в Вадинске завели дело на его мать

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в среду, 7 июня, женщина с трехмесячным сыном находилась в гостях у знакомых в селе Вадинск. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемая положила ребенка на диван рядом с собой и уснула», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина.

Она добавила, что во сне мать сдавила грудь младенца, в итоге тот задохнулся.

«Необходимо отметить, что помимо погибшего ребенка в семье воспитываются еще трое малолетних детей. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.
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