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Молодая пара на мотоцикле попала в ДТП в Белинском районе, девушка госпитализирована

13:14 | 13.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Пассажирка мотоцикла «Восход» 2000 года рождения госпитализирована в результате столкновения двухколесного транспорта с автомобилем «Chevrolet Cruze» в Белинском районе Пензенской области.

Молодая пара на мотоцикле попала в ДТП в Белинском районе, девушка госпитализирована. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, авария произошла на 8 км автодороги «Тамбов — Пенза — Поим — Башмаково — Земетчино» примерно в 22.30 понедельника, 12 июня.

«Водитель мотоцикла – мужчина 1997 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что за рулем иномарки находился мужчина 1991 года рождения.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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