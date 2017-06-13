Молодая пара на мотоцикле попала в ДТП в Белинском районе, девушка госпитализирована Происшествия Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Пассажирка мотоцикла «Восход» 2000 года рождения госпитализирована в результате столкновения двухколесного транспорта с автомобилем «Chevrolet Cruze» в Белинском районе Пензенской области. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, авария произошла на 8 км автодороги «Тамбов — Пенза — Поим — Башмаково — Земетчино» примерно в 22.30 понедельника, 12 июня. «Водитель мотоцикла – мужчина 1997 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — отметили в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что за рулем иномарки находился мужчина 1991 года рождения. Обстоятельства случившегося выясняются. Нашли ошибку в тексте?

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