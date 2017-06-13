Отказ тормозов назван возможной причиной ДТП под Ялтой, где пострадали пензенские туристы Происшествия

Ялта, 13 июня 2017. PenzaNews. Отказ тормозов у грузовой «ГАЗели» рассматривается в качестве возможной причины столкновения автомашины с экскурсионным автобусом в поселке Массандра под Ялтой в минувший понедельник, 12 июня, в результате чего пострадали туристы из пяти регионов России, в том числе из Пензенской области. Об этом сообщает «Российская газета».

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По данным издания, среди пострадавших есть туристы из Москвы, Челябинска, Нижневартовска и Коми.

Предварительно установлено, что на улице Южнобережное шоссе в районе поселка Массандра «ГАЗель» врезалась в ехавший впереди нее экскурсионный автобус «Эталон», в результате чего оба транспортных средства опрокинулись.

В экскурсионном автобусе находились 27 человек, в том числе пятеро детей, а в грузовике — два человека. По первоначальной информации, в ДТП пострадали девять человек, которые были доставлены в медучреждения Ялты.

Проверку по данному факту проводит Следственный комитет.