Проверка организована по факту побега осужденного из колонии-поселения под Пензой Происшествия

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Начальник управления ФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев назначил служебную проверку по факту побега осужденного из колонии-поселения №12.

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«Отсутствие гражданина 1985 года рождения на своем спальном месте было установлено сотрудниками колонии при проведении обхода жилой зоны в ночное время в минувший понедельник, 12 июня», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве подчеркнули, что уроженца Каменки удалось задержать днем во вторник, 13 июня.

«В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — добавили в пресс-службе.