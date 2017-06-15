В Пензе следователи проверят информацию об избиении мотоциклиста сотрудниками ГИБДД Происшествия

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о неправомерных действиях сотрудников дорожно-патрульной службы.

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«14 июня 2017 года на одном из новостных порталов была размещена информация под названием «Избиение сотрудниками ДПС мотоциклиста в Пензенской области попало на камеру». В сообщении СМИ содержится информация о применении сотрудниками ДПС при задержании насилия в отношении водителя мотоцикла и видеозапись с места происшествия», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.