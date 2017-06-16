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Под Пензой в ДТП с поездом погиб тракторист

17:01 | 16.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Мужчина, управлявший трактором «МТЗ-82», который выехал на железнодорожные пути на переезде в селе Пыркино Бессоновского района Пензенской области во время прохождения пассажирского поезда №311 «Новороссийск — Воркута», погиб. Об этом ИА «PenzaNews» cообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой в ДТП с поездом погиб тракторист

Фото: Gibdd.ru

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло примерно в 14.25 пятницы, 16 июня.

«В результате происшествия водитель трактора от полученных травм скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, движение по железнодорожному пути из-за случившегося не нарушено. Для ликвидации последствий от ведомства привлекались пять человек и две единицы техники.
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