Житель Каменки погиб, когда показывал гражданской жене места своего детства Происшествия

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Пренебрежение мерами безопасности, предположительно, стало причиной гибели мужчины 1967 года рождения, который утонул в городе Каменке Пензенской области в минувший понедельник, 19 июня.

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«По предварительной версии, в вечернее время он возвращался домой со своей гражданской супругой. Проходя мимо заброшенного недостроенного сооружения, расположенного на улице Советской, мужчина решил показать спутнице, где проводил свое детство. Несмотря на наличие предупреждающей надписи «Опасная зона», он зашел в здание, внутри которого располагались резервуары глубиной до 15 метров, заполненные водой. Поскольку в помещении было темно, мужчина ступил на водную гладь и начал тонуть», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что спутница пыталась помочь возлюбленному, однако у нее ничего не получилось.

«В настоящее время следственным органом проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливается собственник сооружения, отвечающий за безопасность на его территории», — сказала собеседница агентства.