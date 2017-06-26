В Нижний Новгород перевезен мужчина, получивший в Заречном ожог более 50% тела Происшествия

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. 32-летний житель села Канаевка, который неделю назад на одном из предприятий Заречного получил ожог около 56% тела и был доставлен в реанимацию пензенской горбольницы №4, перевезен в медицинское учреждение Нижнего Новгорода.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что мужчина, который на производстве занимался пропаркой силикатного кирпича, не убедился в отсутствии пара в автоклаве и открыл крышку», — пояснил следователь зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области Руслан Матурин.

По его словам, вторник, 20 июня, когда произошел несчастный случай, был вторым рабочим днем потерпевшего в качестве ученика пропарщика стеновых материалов.