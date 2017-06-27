В Пензе продолжаются поиски осужденного, совершившего побег Происшествия

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Поиски уроженца Кирова, совершившего побег с участка колонии-поселения пензенской исправительной колонии №4 в минувший четверг, 22 июня, пока не дали результата. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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В ведомстве уточнили, что рост осужденного составляет 183 см, он спортивного телосложения, волосы русые средней длины, глаза карие.

«Особые приметы — шрам на животе, татуировки «Летучая мышь на плече и «Звезды на груди», — добавили в пресс-службе.

В УФСИН пояснили, что, предположительно, беглец был одет в серую водолазку, светло-синие джинсы, черные кожаные кроссовки, при себе была черная кожаная сумка на ремне под документы.

В управлении отметили, что мужчина был приговорен к 19 годам лишения свободы за разбой, грабеж, кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.