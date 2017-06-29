Водитель легковушки в Пензе за полминуты несколько раз грубо нарушил ПДД Происшествия

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Priora» черного цвета с госномером Н606АА 58RUS примерно за полминуты несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу на улице Окружной в Пензе и создав аварийную ситуацию.

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Кадры, на которых запечатлен дорожный инцидент с участием автохама, были сделаны еще в минувший понедельник, 27 июня, около 10.00, но попали в распоряжение редакции ИА «PenzaNews» только сейчас.

На них видно, как водитель отечественного автомобиля по крайней левой полосе, предназначенной для поворота, медленно подъезжает к перекрестку, где перед светофором стоят другие машины. Он поворачивает руль то в одну сторону, то в другую, будто бы еще не определился, куда именно ехать дальше, но затем все же включает левый поворотник.

Однако после того, как на светофоре загорается зеленый свет, человек, управлявший этой легковушкой, выключает поворотник и начинает двигаться прямо, выезжая при этом на полосу встречного движения. Водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», двигаясь в попутном направлении по своей полосе в соответствии с ПДД, демонстративно не пропускает нарушителя, но все же прижимается вправо, чтобы избежать бокового столкновения.

Автохам при этом пересекает сплошную линию и встает за иномаркой, но сразу же после пешеходного перехода предпринимает попытку показать «обидчику», кто на самом деле «хозяин дороги», и, набирая скорость, второй раз выезжает на встречную полосу, по которой двигается кроссовер «Mercedes». Машины проезжают очень близко друг к другу.

После опасного маневра водитель автомобиля «Lada Priora», пытаясь вернуться в ряд, подрезает «Mitsubishi Lancer», затем медленно перемещается в крайнюю правую полосу и удаляется в сторону улицы Кривозерье.