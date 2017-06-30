Две женщины госпитализированы после ДТП под Сосновоборском Происшествия

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Две женщины госпитализированы в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2114» и «Lada Priora», произошедшего на автодороге «Сосновоборск — Никольск» в Пензенской области в пятницу, 30 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1957 года рождения, находившаяся в автомобиле «ВАЗ-2114», и пассажирка машины «Lada Priora» 1967 года рождения были госпитализированы», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что автомобилем «ВАЗ-2114» управлял мужчина 1951 года рождения, а второй машиной — водитель 1967 года рождения.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались два сотрудника ведомства и одна единица техники.