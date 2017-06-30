В доме на улице Ладожской в Пензе обнаружен труп квартиранта
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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти мужчины, снимавшего квартиру в одном из домов на улице Ладожской в Пензе.
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Как поясняется в сообщении, опубликованном на сайте пензенского пожарно-спасательного центра в пятницу, 30 июня, два дня назад труп мужчины обнаружил хозяин жилого помещения.
«В 17.50 в поисково-спасательную службу поступил сигнал от владельца квартиры на улице Ладожской о том, что, заглянув от соседа на балкон, он увидел повесившегося квартиранта», — говорится в тексте.
В нем добавляется, что прибывшие на место спасатели в присутствии полицейских и собственника вскрыли входную дверь, чтобы обеспечить им доступ внутрь для установления обстоятельств и причин произошедшего.