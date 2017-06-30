21:02:40 Пятница, 30 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В доме на улице Ладожской в Пензе обнаружен труп квартиранта

18:58 | 30.06.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти мужчины, снимавшего квартиру в одном из домов на улице Ладожской в Пензе.

В доме на улице Ладожской в Пензе обнаружен труп квартиранта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как поясняется в сообщении, опубликованном на сайте пензенского пожарно-спасательного центра в пятницу, 30 июня, два дня назад труп мужчины обнаружил хозяин жилого помещения.

«В 17.50 в поисково-спасательную службу поступил сигнал от владельца квартиры на улице Ладожской о том, что, заглянув от соседа на балкон, он увидел повесившегося квартиранта», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что прибывшие на место спасатели в присутствии полицейских и собственника вскрыли входную дверь, чтобы обеспечить им доступ внутрь для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Актуальное
Читайте также
Участникам программы переселения покажут новые квартиры в Заре Под Пензой на чиновника завели дело из-за качества жилья для переселенцев и сирот
Две женщины госпитализированы после ДТП под Сосновоборском В Пензе предпринимателю пришлось убрать с улицы образцы деревянных строений
В Пензе условный срок получил мошенник, пообещавший помощь в сдаче экзамена в МРЭО ФАС выдала предписания участникам дорожного картеля в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама