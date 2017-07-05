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В ДТП с грузовиком в районе Окружной в Пензе пострадали два человека

14:21 | 05.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Два человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении легкового автомобиля «Lifan Solanо» и грузовика «ЗиЛ» с московскими госномерами, которое произошло на выезде с дороги-дублера на улицу Окружную в Пензе в среду, 5 июля.

В ДТП с грузовиком в районе Окружной в Пензе пострадали два человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предположительно, серебристый седан случайно зацепил мокрую от дождя обочину, в результате чего его развернуло на дороге. Затем в иномарку въехал грузовик, который двигался с ней в одном направлении.

Передняя часть и водительская сторона легкового автомобиля оказались сильно смяты. У машины разбиты стекла, некоторые детали разбросаны на проезжей части.

Из-за ДТП одна полоса дороги — по направлению с Окружной к парковке за спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» — стала недоступна для движения транспорта.

Сотрудники экстренных служб организовали на этом участке реверсивное движение, чтобы избежать опасных ситуаций.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники поисково-спасательного центра, МЧС и врачи. Также была привлечена спецтехника.
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