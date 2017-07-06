В Пензенской области каждое восьмое ДТП связано с опьянением водителей Происшествия

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Каждое восьмое ДТП, произошедшее в Пензенской области с начала 2017 года, и каждая четвертая смерть на дороге связана с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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По данным Госавтоинспекции, совершено 102 таких ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 163 — получили ранения различной степени тяжести.

На эти цифры заметно влияет большое количество злостных нарушителей. Подавляющее большинство водителей ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе связанных с лишением права управления транспортными средствами.

На территории Пензенской области за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 365 водителей.