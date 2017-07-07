Следователи начали проверку по факту эвакуации детей из лагеря «Чайка» под Сердобском Происшествия

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту эвакуации детей из лагеря «Чайка», расположенного в Сердобском районе Пензенской области.

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«Из видеоролика, размещенного в интернете, следует, что 5 июля в результате сильного дождя и ветра произошел обрыв линии электропередач недалеко от детского лагеря «Чайка». В результате аварии в детском учреждении было отключено электро- и водоснабжение. Администрация лагеря и должностные лица сердобского отдела образования не предприняли мер по предотвращению аварийной ситуации, а также несвоевременно и ненадлежащим образом организовали эвакуацию детей», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что в настоящее время детально выясняются обстоятельства произошедшего.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий», — резюмировала собеседница агентства.