В Пензенском регионе КбшЖД на железной дороге за полгода погибли 11 человек Происшествия

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. 11 человек погибли за шесть месяцев 2017 года в Пензенском регионе Куйбышевской железной дороги.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, всего было травмировано 12 человек.

По ее словам, за аналогичный период прошлого года на железной дороги пострадали 22 человека, 15 из которых — погибли.

«Основной причиной, которая приводит к несчастным случаям, остается нарушение пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Самым распространенным является хождение по путям в неустановленных местах и перед приближающимся поездом, на долю которых приходится более 98% происшествий», — пояснила собеседница агентства.