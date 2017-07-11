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Водитель кроссовера «Lexus» умер в больнице после ДТП под Пензой

13:00 | 11.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Мужчина 1964 года рождения, управлявший автомобилем «Lexus RX 450», скончался в больнице от травм, полученных в результате ДТП, произошедшего под Пензой в минувший понедельник, 10 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Водитель кроссовера «Lexus» умер в больнице после ДТП под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 7.00 на 479 км трассы «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе произошло столкновение автомобиля «Lexus» с автомашиной «Iveco» под управлением мужчины 1973 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в аварии пострадал пассажир автомашины «Iveco», однако госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
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