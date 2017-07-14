В Бессоновке при пожаре погибли два пенсионера, женщина и ребенок Происшествия

Бессоновка, 14 июля 2017. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате пожара в срубовом доме на улице Победной в Бессоновке Пензенской области в ночь на пятницу, 14 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, в результате случившегося погибли мужчина 1939 года рождения, женщины 1944 и 1989 годов рождения, а также мальчик 2012 года рождения.

«Сгорел дом площадью 63 кв. метра и надворные постройки площадью 24 кв. метра», — уточнили в ведомстве.

В управлении отметили, что для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек и три единицы техники.

Причины случившегося устанавливаются.

В социальных сетях очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, что дом полностью объят огнем, а в небо поднимаются густые клубы белого дыма.

В комментариях местные жители сообщают, что погибшая молодая женщина была беременна, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.