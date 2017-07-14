В Бессоновке при пожаре погибли два пенсионера, женщина и ребенок
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Бессоновка, 14 июля 2017. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате пожара в срубовом доме на улице Победной в Бессоновке Пензенской области в ночь на пятницу, 14 июля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, в результате случившегося погибли мужчина 1939 года рождения, женщины 1944 и 1989 годов рождения, а также мальчик 2012 года рождения.
«Сгорел дом площадью 63 кв. метра и надворные постройки площадью 24 кв. метра», — уточнили в ведомстве.
В управлении отметили, что для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек и три единицы техники.
Причины случившегося устанавливаются.
В социальных сетях очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, что дом полностью объят огнем, а в небо поднимаются густые клубы белого дыма.
В комментариях местные жители сообщают, что погибшая молодая женщина была беременна, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.