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В Пензе следователи заинтересовались опасным развлечением подростков на канатной дороге

11:00 | 14.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Следственные органы регионального управления СКР организовали доследственную проверку по факту действий двоих подростков, снимавших видеоролики на недействующей канатной дороге в Пензе ради лайков в интернете.

В Пензе следователи заинтересовались опасным развлечением подростков на канатной дороге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительной версии, двое несовершеннолетних парней с целью завоевания популярности среди сверстников решили снимать видеоролики со своим участием и выкладывать их в сети интернет. Для содного из таких сюжетов они отправились на канатную дорогу, расположенную в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. Молодые люди забрались на нее, после чего один из них повис на руках на перекладине, расположенной на большой высоте, чем подверг свою жизнь опасности. Его товарищ снимал происходящее на видео», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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