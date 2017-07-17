Полиция Заречного начала проверку по факту стрельбы из травматического оружия Происшествия

Заречный, 17 июля 2017. PenzaNews. Полицейские Заречного Пензенской области выясняют обстоятельства инцидента, во время которого, по предварительным данным, предприниматель применил травматическое оружие.

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«13 июля в полицию Заречного поступило сообщение от предпринимателя о том, что в районе 132-го квартала он задержал гражданина, совершившего хищение его имущества. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудникам которой по приезду мужчина пояснил, что злоумышленник с места происшествия скрылся», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что впоследствии из городской больницы в полицию поступила информация о госпитализации 36-летнего местного жителя с телесными повреждениями, предположительно, полученными в результате применения травматического оружия.

В пресс-службе отметили, что, по словам гражданина, выстрелы совершили неизвестные лица в Пензе.

«Однако при проверке этой информации сотрудники полиции установили, что предприниматель и гражданин, находившийся в больнице, являются участниками одного инцидента. Предположительно, в ходе задержания мужчины предприниматель применил травматическое оружие, официально зарегистрированное на его имя. Позже в домовладении 36-летнего жителя Заречного полицейские обнаружили автомобиль «ГАЗель» с характерными повреждениями, в кузове которого находилось изделие из металла», — сказали в ведомстве.

В УМВД отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям как предпринимателя, применившего травматическое оружие, так и гражданина, совершившего хищение его имущества.