В Пензе следователи проверят информацию СМИ о сбитом во дворе ребенке Происшествия

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту распространения СМИ видеозаписи, на которой запечатлен момент наезда автомобиля на малолетнего мальчика.

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На кадрах, опубликованных на портале Life.ru , видно, как один из игравших во дворе детей побежал от парковки к дому. В этот момент его сбила иномарка.

Ребенок сумел самостоятельно подняться и подойти к подъезду, однако затем, по данным портала, он почувствовал острую боль и был госпитализирован с переломами и ушибами.

«В ходе изучения видеозаписи установлено, что водитель автомашины, совершив ДТП и не удостоверившись в отсутствии опасного для жизни и здоровья малолетнего ребенка состояния, оставил место происшествия. Поскольку в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, следственным управлением принято решение о регистрации данного сообщения о преступлении», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.