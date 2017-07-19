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В Пензе «Kalina» протаранила «Renault», которое от удара перевернулось

20:35 | 19.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Водители двух легковых автомобилей — «Lada Kalina» и «Renault» — не поделили дорогу в районе регулируемого перекрестка улиц Луначарского и Толстого в Пензе вечером в среду, 19 июля.

В Пензе «Kalina» протаранила «Renault», которое от удара перевернулось

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из очевидцев, «Lada Kalina» ехала со стороны автовокзала в направлении станции скорой помощи прямо, а автомобиль «Renault» следовал навстречу — от монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Столкновение произошло, когда водитель иномарки стал поворачивать налево — на улицу Толстого.

Удар пришелся машине в правый бок, и она перевернулась. По официально неподтвержденной информации, водитель поранился головой о лобовое стекло.

По предварительным данным, в результате ДТП госпитализация потребовалась одному пострадавшему.

Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции, которые выяснят степень вины каждого из водителей.
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