В Пензенской области фура смяла «семерку», погибла женщина Происшествия

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «ВАЗ-2107» 1957 года рождения погибла в результате ДТП с участием фуры «DAF», произошедшего на 472 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в четверг, 20 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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В ведомстве уточнили, что трагическая авария произошла вскоре после полудня.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2107» под управлением мужчины 1954 года рождения и автомашины «DAF», за рулем которой находился водитель 1957 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что травмы различной степени тяжести получили четыре человека, ехавшие в обеих машинах: водитель и девочка 2012 года рождения — из «семерки», а также водитель и пассажир 1952 года рождения — из фуры.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.