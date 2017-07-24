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В Башмаково мужчина оштрафован за перевозку 500 бутылок водки без маркировки

10:40 | 24.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Штраф в размере 5 тыс. рублей назначен мужчине, перевозившему в фургоне 500 бутылок водки без маркировки, которые он затем хранил в поселке Башмаково Пензенской области.

В Башмаково мужчина оштрафован за перевозку 500 бутылок водки без маркировки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, водитель осуществлял транспортировку алкоголя на грузовом автомобиле «Isuzu» в период с 15 по 16 марта 2017 года, после чего он припарковал фургон возле дома №29 на улице Губкина.

В общей сложности в нем находилось 500 бутылок водки «Родники Сибири» емкостью 0,5 литра в 25 картонных коробках. На данной продукции ООО «Курант» отсутствовали федеральные специальные марки.

Данная алкогольная продукция была конфискована.
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