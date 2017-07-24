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В тройном ДТП в Терновке пострадала женщина за рулем автомашины «Kalina»

16:50 | 24.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Женщина 1982 года рождения, управлявшая автомобилем «Lada Kalina», пострадала в результате ДТП с участием «ГАЗели» и «КамАЗа», произошедшего напротив дома №170Б на улице Терновского в Пензе в понедельник, 24 июля.

В тройном ДТП в Терновке пострадала женщина за рулем автомашины «Kalina». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем «ГАЗели» находился мужчина 1985 года рождения, а «КамАЗом» управлял водитель 1983 года рождения.

«Девушка была доставлена в медицинское учреждение», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях очевидцы размещают фотографии и видеоролики с места происшествия, на которых видны последствия аварии. Передняя часть автомашины «Lada Kalina» получила серьезные механические повреждения. Она стоит рядом с «ГАЗелью», которая от удара вылетела на обочину и снесла шумоизоляционный экран.

Движение транспорта в результате происшествия было затруднено, так как вместо трех полос автомобилисты могли следовать лишь по одной.
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