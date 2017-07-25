В Пензе мужчина оштрафован за посылку с экстремистской литературой Происшествия

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил штраф в размере 1 тыс. рублей отцу двоих малолетних детей, который зимой 2017 года получил из-за рубежа посылку с пятью книгами на русском языке и 22 — на арабском, среди которых оказалось три издания, включенных в федеральный список экстремистских материалов.

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Мужчина был признан виновным в несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию Евразийского экономического союза, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.3 КоАП РФ.

«При назначении административного наказания было учтено признание вины правонарушителем, его раскаяние в содеянном, наличие у него иждивении двоих малолетних детей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он отметил, что экстремистскую литературу, изъятую из оборота, постановлено уничтожить.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.