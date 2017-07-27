Бывший ректор ПензГТУ Василий Моисеев получил 5 лет условно Происшествия

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Пять лет лишения свободы условно назначено бывшему и.о. ректора Пензенского государственного технологического университета Василию Моисееву в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в вузе. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из зала Октябрьского районного суда Пензы.

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Бывший руководитель ПензГТУ также лишен права в течение 3 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Вместе с тем суд счел возможным не лишать его государственных наград и званий. Василий Моисеев является почетным работником высшего образования РФ, изобретателем СССР, заслуженным работником высшей школы РФ, почетным машиностроителем и почетным работником науки и техники России.

«Моисеева Василия Борисовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК [«Злоупотребление должностными полномочиями»] по действиям в период с 2011 года до 26 июля 2016 года в отношении неофициального фонда, ч. 3 ст. 160 УК [«Присвоение или растрата»] на сумму 568 тыс. 554 рубля 35 копеек, ч. 3. ст. 160 УК на сумму 47 тыс. 840 рублей», — сказал судья Сергей Прошкин.

Помимо Василия Моисеева, в злоупотреблении полномочиями обвинялись еще семь сотрудников вуза.

Мария Корчагина, Евгений Вострокнутов и Алла Новикова признаны виновными судом в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ. Им назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также они лишены права заниматься педагогической деятельностью в течение года.

Игорь Юрасов, Наталья Попова и Валерий Люсев признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, они лишены права в течение двух лет занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

При этом Игорь Юрасов и Валерий Люсев попали под амнистию. Они освобождены от основного и дополнительного наказания со снятием судимости.

В отношении Валерия Авророва уголовное дело было прекращено ранее, он также попал под амнистию.

Поскольку подсудимые полностью согласились с предъявленным обвинением, судебное заседание проводилось в особом порядке.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василию Моисееву вменялась организация незаконной деятельности, связанной с предоставлением студентам за вознаграждение выпускных квалификационных и дипломных работ, а также обеспечением их дальнейшей успешной защиты.

Также он обвинялся в растрате денежных средств путем приобретения за счет учреждения лекарственных средств для личных целей и оплаты своих санаторно-курортных расходов.

Кроме того, Василий Моисеев давал указания на выплату подчиненным премий в повышенном размере и после этого организовывал сбор не менее 8% от полученных ими сумм.

Василий Моисеев возместил ПензГТУ причиненный ущерб.