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В Пензенской области спасены тонущие в реке мать и дочь

15:30 | 28.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Молодой мужчина спас мать и дочь, тонущих в реке Сюверня на территории села Вишневого Тамалинского района Пензенской области днем в пятницу, 28 июля.

В Пензенской области спасены тонущие в реке мать и дочь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Девочка с мамой плавали на надувном матрасе. Он перевернулся, и они обе стали тонуть. Из воды их вытащил очевидец Александр Котельников», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что девочка в состоянии шока была отправлена в больницу, а женщине помощь врачей не понадобилась.

«В ближайшее время мужчина будет представлен к награждению медалью «За спасение утопающего» и станет номинантом всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», — отметили в пресс-службе.
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