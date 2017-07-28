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Причиной пожара в здании бывшей психбольницы в Ахунах мог стать поджог — МЧС

15:50 | 28.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Поджог рассматривается в качестве возможной причины пожара в неэксплуатируемом здании на проезде Грибоедова в микрорайоне Ахуны города Пензы, где ранее располагалась психиатрическая больница. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

Причиной пожара в здании бывшей психбольницы в Ахунах мог стать поджог — МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 11.00 пятницы, 28 июля.

«Сгорело бесхозное здание на площади около 150 кв. метров, а также обгорело рядом стоящее строение на площади 5 кв. метров», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации последствий случившегося привлекались 18 человек и шесть единиц техники.

«Точная причина пожара устанавливается», — подчеркнули в ведомстве.
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