Житель Пензенской области ранен во время стрельбы на свадьбе в Мордовии Происшествия

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области 1974 года рождения, приехавший на свадьбу племянника в село Татарский Шебдас в Мордовии, получил ранение из охотничьего ружья. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе МВД республики.

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В ведомстве добавили, что также были ранены невеста, ее подруга и мать жениха.

Как поясняется на сайте МВД России, инцидент произошел в минувшую субботу, 29 июля. Трое раненных — мужчина 1974 года рождения, а также девушки 1994 и 1996 годов рождения — были госпитализированы. Женщина 1963 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Район преступления был оцеплен, а жители села — эвакуированы на безопасное расстояние.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний директор охотничьего магазина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что стрельба велась из зарегистрированного на его имя двуствольного охотничьего ружья.

В ходе осмотра дома мужчины были обнаружены и изъяты ружье, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».