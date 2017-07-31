Под Пензой сломавший позвоночник подросток два дня пролежал в овраге Происшествия

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Подросток из села Урлейка Пензенской области, который пропал после отдыха с друзьями на пруду, пролежал в овраге почти два дня, так как получил тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника, во время езды на мотоцикле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В дежурную часть полиции Пензенского района поступила информация о том, что в районе села Урлейка пропал несовершеннолетний местный житель. Мать подростка сообщила об этом инспектору ПДН [по делам несовершеннолетних] спустя 1,5 суток после того, как сын ушел из дома. На розыск мальчика подняли весь личный состав подразделения. Полицейские выяснили, что подросток вместе с друзьями отдыхал на пруду неподалеку от села. У одного из знакомых он взял мотоцикл, чтобы прокатиться, но не вернулся», — пояснила она.

Ирина Волк добавила, что полицейские обследовали берег водоема, дом, в котором проживает юноша, и проверили все улицы села, в итоге подросток был найден на дне оврага.

«В овраге мальчик пролежал без движения почти двое суток. Возникла реальная угроза его жизни. Однако благодаря слаженным действиям сотрудников полиции несовершеннолетний был спасен. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала подростка. В настоящее время он находится в больнице», — уточнила официальный представитель МВД России.

По факту происшествия была проведена проверка, по результатам которой владелец скутера привлечен к административной ответственности за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, а также ряд других нарушений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.