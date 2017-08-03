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В Пензенской области с начала летнего периода утонули 14 человек

17:48 | 03.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Четырнадцать человек, в том числе двое детей, утонули в Пензенской области с начала летнего периода. Об этом сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по региону Марат Мурсяев.

В Пензенской области с начала летнего периода утонули 14 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение гибели людей на воде, что объясняется достаточно прохладным летом 2017 года. Однако как только повышается температура воздуха, резко увеличивается число погибших на водных объектах», — сказал он в ходе внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в четверг, 3 августа.

Марат Мурсяев уточнил, что только за последние несколько дней — с 30 июля по 1 августа — на водных объектах погибли пять человек.

«Основными причинами происшествий явились купание в несанкционированных местах и в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует замначальника отдела пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
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