В Заре погиб подросток, организована проверка Происшествия

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели подростка 2003 года рождения, тело которого было обнаружено в пруду поселка Заря в черте Пензы в понедельник, 7 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, после поступления из правоохранительных органов информации о трагедии на место происшествия незамедлительно выехал следователь.

«По предварительным данным, подросток находился на берегу водоема в компании друзей. С одним из товарищей мальчик попытался переплыть пруд, но когда находился примерно на середине, стал тонуть и ушел под воду. Находившийся рядом с ним товарищ плыл впереди и не сразу заметил, что произошло», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что проводится комплекс проверочных мероприятий, выясняются все обстоятельства произошедшего.