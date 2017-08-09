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В Пензе в результате пожара в гараже оплавился бампер «Chevrolet Niva»

09:51 | 09.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Бампер автомобиля «Chevrolet Niva» оплавился в результате пожара, произошедшего в гараже на территории кооператива «Сирена» на улице Ульяновской в Пензе вечером в минувший вторник, 8 августа.

В Пензе в результате пожара в гараже оплавился бампер «Chevrolet Niva»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, также огнем было уничтожено имущество на площади 4 кв. метра.

«По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования», — уточнили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что точная причина случившегося будет установлена в ходе проверки.

«Пострадавших и погибших нет. Для ликвидации последствий пожара привлекались семь человек и две единицы техники», — добавили в пресс-службе.
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