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В Пензе водитель «ВАЗа» сбил пешехода

18:27 | 17.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил пешехода неподалеку от остановки «Дворец водного спорта» на улице Калинина в Пензе вечером в четверг, 17 августа.

В Пензе водитель «ВАЗа» сбил пешехода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, ДТП произошло в период между 17.00 и 18.00.

Предположительно, молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дорожная разметка на данном участке пока отсутствует, так как ее еще не успели нанести на проезжую часть после ремонта. Однако о необходимости пропускать пешеходов водителей информируют соответствующие знаки.

После случившегося на место происшествия незамедлительно прибыла реанимационная бригада. Врачи осмотрели пострадавшего и оказали первую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

К моменту приезда сотрудников ГИБДД пострадавший уже намеревался уйти с места ДТП, объяснив это тем, что спешит по делам.

Отечественную машину после случившегося ждет ремонт — у нее разбито лобовое стекло со стороны пассажира.
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