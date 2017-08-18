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В крупном пожаре на производстве под Кузнецком никто не пострадал

16:56 | 18.08.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 18 августа 2017. PenzaNews. Пострадавших удалось избежать при крупном пожаре, который произошел на деревообрабатывающем производстве фирмы «Зодчий», расположенном в поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области, в пятницу, 18 августа. Об этом сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В крупном пожаре на производстве под Кузнецком никто не пострадал

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 10.05.

«Сгорели опилки в металлическом бункере на площади 200 кв. метров. Сгорел оконный блок на площади 5 кв. метров. кирпичного производственного цеха. Обгорела кровля на площади 7 кв. метров неэксплуатируемого кирпичного здания», — пояснили в пресс-службе.

В управлении МЧС добавили, что для ликвидации последствий пожара, охватившего три стоящие рядом здания, от ведомства привлекались 16 человек и шесть единиц техники.
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