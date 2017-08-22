В Пензе мошенники вынуждают предпринимателей нести подарки в прокуратуру Происшествия

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Несколько фактов мошенничества, во время которых злоумышленники представлялись сотрудниками прокуратуры и просили доверчивых граждан пополнить баланс телефона или привезти в ведомство спиртное с продуктами, зарегистрировано в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина во вторник, 22 августа.

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«В прокуратуру области обратились несколько предпринимателей, которых якобы вызвали в один из кабинетов. Они сообщили, что им звонил молодой человек, который представился вымышленным именем и отчеством сотрудника прокуратуры. Он сказал, что в связи с проведением проверки руководителю организации необходимо сегодня же явиться в прокуратуру с дорогостоящими алкогольными напитками, продуктами и конфетами, а также обязательно пополнить баланс одного или нескольких номеров сотовых телефонов, зарегистрированных в разных регионах страны, для благополучного исхода контрольного мероприятия», — пояснила она.

Мария Зимина отметила, что многие из предпринимателей заподозрили подвох и догадались перезвонить в прокуратуру, чтобы убедиться в ложности такого вызова, но некоторые все же выполнили указания мошенников.

«Прокуратура призывает всех быть бдительными и не верить, что для встречи с сотрудниками прокуратуры необходимо покупать алкоголь и оплачивать сотовую связь. С заявлениями о фактах мошенничества следует обращаться в полицию», — уточнила собеседница агентства.