В Пензе три иномарки не поделили дорогу у Леонидовского путепровода Происшествия

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Водители трех иномарок, по предварительным данным, стали участниками ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Кирова и Кураева в Пензе — в районе въезда на мост, ведущий в микрорайон ГПЗ-24.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» один из очевидцев, движение транспорта из-за аварии оказалось затруднено. Регулировать транспортные потоки на месте происшествия помогает сотрудник ГИБДД.

От удара машины получили серьезные механические повреждения.

В частности, у автомобиля «Infiniti» отлетело колесо. Кроме того, у него помято левое крыло. Еще у одной машины выбиты стекла, поврежден бампер и задняя часть с левой стороны.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.