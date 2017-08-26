18:01:38 Суббота, 26 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе три иномарки не поделили дорогу у Леонидовского путепровода

13:43 | 26.08.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Водители трех иномарок, по предварительным данным, стали участниками ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Кирова и Кураева в Пензе — в районе въезда на мост, ведущий в микрорайон ГПЗ-24.

В Пензе три иномарки не поделили дорогу у Леонидовского путепровода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из очевидцев, движение транспорта из-за аварии оказалось затруднено. Регулировать транспортные потоки на месте происшествия помогает сотрудник ГИБДД.

От удара машины получили серьезные механические повреждения.

В частности, у автомобиля «Infiniti» отлетело колесо. Кроме того, у него помято левое крыло. Еще у одной машины выбиты стекла, поврежден бампер и задняя часть с левой стороны.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензенской области обвиняется в убийстве отца Скутеристу из Беково грозит крупный штраф за езду в нетрезвом виде
В Пензе возбуждено дело по факту отправки интернет-магазином клиенту часов вместо телефона «Т Плюс» планирует в течение дня дать горячую воду в 21 дом Пензы
Мэр Пензы недоволен темпами работ на набережной В Пензе представителям НКО расскажут о создании и продвижении видеоконтента
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама