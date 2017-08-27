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По факту трагического ДТП в Спасском районе организована проверка

14:54 | 27.08.2017 | Происшествия

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Спасск, 27 августа 2017. PenzaNews. Проверка проводится по факту ДТП в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погибла женщина 1981 года рождения и пострадали несколько человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

По факту трагического ДТП в Спасском районе организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пять человек пострадали и один погиб», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что травмы получили женщины 1986, 1970, 1963 и 1975 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения.

В управлении отметили, что пассажирский микроавтобус «Mercedes» вылетел в кювет после столкновения с грузовым фургоном этой же марки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ДТП произошло на федеральной автодороге М5 «Урал» в Спасском районе в минувшую субботу, 26 августа.
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