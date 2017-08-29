В Нижнеломовском районе перевернулся «ВАЗ», пассажирка отделалась ушибами Происшествия

Нижний Ломов, 29 августа 2017. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115», перевернувшегося на улице Заовражной в селе Пешая Слобода Нижнеломовского района Пензенской области, не получила серьезных травм, требующих госпитализации.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло около 6.00 вторника, 29 августа.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» – мужчина 1986 года рождения допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Пассажирка 1983 года рождения была осмотрена медиками», — пояснили в ведомстве.

О травмах, полученных водителем автомобиля, не сообщается.

Как уточняется на официальном сайте главного управления МЧС России по региону, для ликвидации последствий ДТП привлекались два человека и одна единица техники.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.