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Под Пензой в ДТП с участием коровы пострадали четыре человека

12:25 | 29.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате съезда в кювет автомобиля «Nissan Note» на 154 км трассы «Тамбов — Пенза», произошедшего после того, как на дорогу внезапно вышла корова.

Под Пензой в ДТП с участием коровы пострадали четыре человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло около 23.00 в минувший понедельник, 28 августа.

«По предварительным данным, водитель 1979 года рождения допустил наезд на корову, после чего автомобиль съехал с дороги кювет», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель и пассажирка 1980 года рождения были госпитализированы.

«Мальчикам 2005 и 2011 годов рождения, находившимся в автомобиле, была оказана разовая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Информацию о судьбе коровы в Госавтоинспекции уточнить не смогли.

По факту ДТП проводится проверка.
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