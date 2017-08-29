19:47:09 Вторник, 29 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Конкурс профмастерства среди наладчиков станков с ЧПУ. Пенза, 29 августа 2017 г.

Посольство Киргизии запросило данные о пострадавших в ДТП под Пензой

17:11 | 29.08.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Посольство Киргизии в России уточняет данные граждан страны, пострадавших в ДТП с микроавтобусом, произошедшем в Спасском районе Пензенской области в минувшую субботу, 26 августа.

Посольство Киргизии запросило данные о пострадавших в ДТП под Пензой

Фото: 58.mchs.gov.ru

«По информации сотрудника дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району Пензенской области, погибший в результате ДТП и все пострадавшие являются гражданами Кыргызстана. […] Посольство направило запрос в целях уточнения данных граждан Кыргызстана для последующего поиска родственников пострадавших в ДТП», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В нем отмечается, что данный вопрос взят на контроль посольства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 августа пассажирский микроавтобус «Mercedes» вылетел в кювет после столкновения с грузовым фургоном этой же марки на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области.

В результате случившегося женщина 1981 года рождения погибла. Еще пятеро человек — женщины 1986, 1970, 1963 и 1975 годов рождения, а также подросток 2000 года рождения — получили травмы различной степени тяжести. Все они являлись гражданами Киргизии.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Актуальное
Читайте также
Губернатор нацелил «Пензасемкартофель» на тесное взаимодействие с аграриями региона В Пензе обсудили проблемы, мешающие подготовке к отопительному сезону
Жителя Пачелмского района будут судить за смерть матери В Пензе обманувшая работодателя на 1 млн. рублей бухгалтер останется на свободе
В Пензе активист движения «Дети войны» вышел на одиночные пикеты Любимец пензенской публики Михаил Каплан отмечает 85-летие
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама