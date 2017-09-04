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Огонь охватил расселенный дом недалеко от центра Пензы

19:41 | 04.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Пожар, произошедший в расселенном деревянном доме №9 на улице Тарханова в Пензе вечером в понедельник, 4 сентября, взволновал жителей: в районе «Маяка» поднялся столб густого черного дыма, который хорошо видно из центра города.

Огонь охватил расселенный дом недалеко от центра Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Происшествие собрало множество зевак, которые наблюдают за работой пожарных.

Строение полностью охвачено огнем.

По словам очевидцев, из-за вырывающихся наружу языков пламени даже трудно понять, сколько этажей в доме, который загорелся.

По предварительным данным, пожар начался незадолго до 19.00.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, сразу после получения информации о случившемся на место были направлены пожарные расчеты.

«Данные о пострадавших пока не поступали», — сказала собеседница агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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