В Пензе на перекрестке улиц Красной и Лермонтова утром столкнулись три автомобиля Происшествия

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Столкновение автомобилей «Nissan», «Lada Priora» и «Kia» произошло на перекрестке улиц Лермонтова и Красной в Пензе утром в среду, 6 сентября.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, ДТП случилось около 7.30.

По его словам, «Nissan» двигался по улице Лермонтова в сторону центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, а «Lada» поворачивала с улицы Красной в том же направлении.

Предположительно, водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу автомашине «Nissan», в результате чего произошло столкновение. После этого иномарка въехала в автомобиль «Kia», двигавшийся по улице Красной со стороны краеведческого музея.

Все автомобили не получили значительных механических повреждений. У отечественной машины оказалась лишь разбита правая передняя фара.

Однако из-за ДТП было затруднено движение транспорта на перекрестке улиц Лермонтова и Красной.

По имеющейся информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.