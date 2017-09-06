В Пензе до сих пор не установлена личность мужчины, найденного мертвым две недели назад Происшествия

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Личность мужчины, который был найден мертвым у мусорных баков вблизи дома №18 на улице Бородина в Пензе утром 21 августа, до сих пор не установлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Его приметы: на вид 35–45 лет, рост 165–170 см, лицо овальное, волосы темные, с проседью короткие прямые, имеются лобные залысины, брови густые прямые, видна небритость с проседью. Мужчина был одет в сине-серую клетчатую футболку, черные спортивные брюки, сандалии. При себе имел два ключа от дверных замков, ключ от домофона и брелок с надписью «Hyuindai», а также полиэтиленовый пакет светлого цвета, в котором находились ножницы и бутылка с водой», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что признаки насильственной смерти на теле отсутствуют.

В ведомстве обратились с просьбой к гражданам, которые располагают информацией об умершем, сообщить ее в правоохранительные органы.