Под Пензой возбуждено дело по факту гибели электромонтера от удара током Происшествия

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту гибели в Пензенской области электромонтера мокшанского РЭС при выполнении своих трудовых обязанностей.

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«По данным следствия, днем 31 августа он выполнял работы по перетяжке проводов на опорах в одном из сел Мокшанского района. В результате нарушения должностными лицами мокшанского РЭС правил техники безопасности, связанных с вопросами заземления электроустановок, потерпевший получил электротравму, от которой через непродолжительное время скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, отвечающие за соблюдение правил техники безопасности.

«Исследуется изъятая в организации документация. Решается вопрос о назначении судебной технической экспертизы», — отметила собеседница агентства.