17:56:25 Суббота, 9 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Рейтинги Выборы-2017

Маршрутка попала в ДТП на улице Калинина в Пензе

15:35 | 09.09.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Пассажирский микроавтобус «ГАЗель», выполнявший рейс по городскому маршруту №4, стал участником ДТП на улице Калинина в Пензе днем в субботу, 9 сентября.

Маршрутка попала в ДТП на улице Калинина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, авария произошла в районе перекрестка с улицей Чкалова.

В результате случившегося маршрутка и «Toyota» с саратовскими госномерами полностью перегородили полосу движения по направлению в центр города. Если машины могли объехать место ДТП по встречной, то троллейбусы на некоторое время встали и не имели возможности дальше везти пассажиров по своему маршруту.

При этом оба транспортных средства после аварии были развернуты навстречу движущемуся потоку машин.

Предположительно, имело место лобовое столкновение — у микроавтобуса разбит бампер и смят капот.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Обстоятельства случившегося выясняются.
Актуальное
Читайте также
Мэр поручил принять дополнительные меры для отвода воды на улице Леонова в Пензе Для пассажиров задержанного поезда до Пензы будет организовано горячее питание
Двое пожилых мужчин подозреваются в краже центнера металла в Сердобске Поезд «Нижневартовск — Пенза» задержан из-за ДТП на железной дороге
В Пензенской области еще один клиент интернет-магазина получил бумагу вместо телефона В Кузнецке ребенок госпитализирован после ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама