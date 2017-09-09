Маршрутка попала в ДТП на улице Калинина в Пензе Происшествия

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Пассажирский микроавтобус «ГАЗель», выполнявший рейс по городскому маршруту №4, стал участником ДТП на улице Калинина в Пензе днем в субботу, 9 сентября.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, авария произошла в районе перекрестка с улицей Чкалова.

В результате случившегося маршрутка и «Toyota» с саратовскими госномерами полностью перегородили полосу движения по направлению в центр города. Если машины могли объехать место ДТП по встречной, то троллейбусы на некоторое время встали и не имели возможности дальше везти пассажиров по своему маршруту.

При этом оба транспортных средства после аварии были развернуты навстречу движущемуся потоку машин.

Предположительно, имело место лобовое столкновение — у микроавтобуса разбит бампер и смят капот.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Обстоятельства случившегося выясняются.